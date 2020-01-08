В матче второго круга турнира WTA в Шэньчжене россиянка Екатерина Александрова одержала победу в двух сетах над представительницей Китая Шуай Пэн.

Счет по сетам — 7:6 (9:7), 6:1. Встреча продолжалась один час и 25 минут. За это время Александрова совершила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Ее соперница провела два эйса, столько же раз ошиблась на подаче и реализовала три брейка из шести возможных.

Отметим, соперницей Александровой станет победительница матча между китаянкой Ван Цян и белорусской Александрой Саснович.

Ранее россиянка одержала победу в двух сетах над Катериной Синяковой в первом круге турнира в Шэньчжене. Встреча продлилась один час и 29 минут.