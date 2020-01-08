В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» дома одержал победу над «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:3.

В составе хозяев по шайбе забросили Крис Крайдер в большинстве с передач Райана Строума и Энтони Д’Анджело на 9-й минуте, Мика Зибанеджад с передач Д’Анджело и Йеспера Фаста на 16-й минуте, Брейди Скжей с передач Адама Фокса и Артемия Панарина на 29-й минуте, Райан Строум с передач Фаста и Панарина на 34-й минуте и сам Панарин в пустые ворота с передач Зибанеджада и Фаста на последней минуте.

У гостей дубль оформил Джейти Компер, который отличился на 5-й минуте с передач Самюэля Жирара и Андре Бураковски и на 32-й минуте с передач Бураковски и Валерия Ничушкина. Еще один гол забил Натан Маккиннон на 7-й минуте встречи.

Отметим, дебютный матч в НХЛ провел российский вратарь Игорь Шестеркин, выступавший в составе «Нью-Йорка».