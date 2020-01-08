Узбекистанский нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов может стать футболистом немецкого «Шальке».

Об этом сообщает GoSport.uz. По информации источника, гельзенкирхенцы хотят купить игрока в зимнее трансферное окно и собираются заплатить за него десять миллионов евро, плюс половина этой суммы будет предложена в качестве бонусов. Отмечается, что ростовский клуб не ответил на предложение.

Ранее сообщалось, что Эльдор Шомуродов попал в сферу интересов «Лиона». Представители французского клуба просматривали 24-летнего форварда в матче со «Спартаком»

В нынешнем сезоне Эльдор Шомуродов занимает второе место в списке бомбардиров РПЛ: на его счету 10 голов и пять результативных передач. На первом месте расположился нападающий «Зенита» Артём Дзюба: на его счету 11 забитых мячей.