40-летний узбекистанец обратился через виртуальную приемную президента республики Шавката Мирзиеева с просьбой организовать ему поединок против чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Житель Пешкунского района Бухарской области в письме рассказал, что ранее никуда не обращался с подобной просьбой, но просит президента предоставить ему возможность провести бой с Хабибом. Он отметил, что россиянин оправданно должен носить пояс, а также попросил провести медицинский осмотр для Хабиба и для него самого.

Отметим, действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с Тони Фергюсоном в апреле 2020 года, в США.

На счету Хабиба 28 боёв в UFC и ни одного поражения, у Фергюсона 3 поражения в 28 поединках.