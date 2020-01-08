Немецкий теннисист Александр Зверев попал в неприятную ситуацию во время отдыха на пляже в Брисбене.

Об этом сообщает Herald Cup. По информации источника, Зверева укусила физалия — ядовитое морское животное поразило ему область лодыжки. К счастью игрока, неподалеку с сыном прогуливался медиаменеджер австралийского боксера Джеффа Хорна, Шон Лоусон, который и оказал теннисисту первую помощь.

По словам Лоусона, Зверев думал, что его укусила медуза, и очень переживал, но Лоусон снял щупальца и полил укус теплой водой. Он также сказал игроку, что боль должна пройти приблизительно за десять минут, как в итоге и произошло.

Лоусон работавший ранее пляжным спасателем, отметил, что Зверев был ему благодарен.