Боец UFC Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от поединка между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

По словам Масвидаля, поединок между Макгрегором и Серроне может сложиться по-разному, так как Конор феноменален в начале, у него отличные скорость и мощь, и он может поймать Серроне на старте. Однако Масвидаль отметил, что если Серроне переведет бой в партер, то станет угрозой для ирландца.

«Но если Серроне выйдет в октагон драться, то Макгрегор победит в первых двух раундах», – сказал Масвидаль, слова которого приводит MMAJunkie.

Напомним, бой между Дональдом Серроне и Конором Макгрегором состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Отметим, Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена коленом за пять секунд на турнире UFC 239. Нокаут стал самым быстрым в истории UFC. Масвидаль, помимо быстрой победы над Аскреном, в 2019 году одолел Даррена Тилла и Нэйта Диаза, завоевав пояс BMF.