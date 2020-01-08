Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче второго круга турнира WTA в Окленде потерпела поражение в двух сетах от представительницы США Аманды Анисимовой.

Счет по сетам — 2:6, 4:6. Встреча продолжалась один час и 15 минут. За это время Касаткина совершила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Ее соперница провела два эйса, три раза ошиблась на подаче и реализовала семь брейков из восьми возможных.

Отметим, соперницей Анисимовой в четвертьфинале станет канадка Эжени Бушар, которая ранее во втором круге обыграла француженку Каролин Гарсию.

Напомним, Касаткина в первом круге в трех сетах победила представительницу Испании Карлу Суарес Наварро.