Японский фигурист Шома Уно принял решение отказаться от участия в Турнире четырех континентов в пользу подготовки к чемпионату мира.

По словам Уно, с начала года он поменял место тренировочного лагеря, и теперь надо привыкать к новым условиям. Японец отметил, что он планирует повысить уровень прыжков к ЧМ, для чего разработана программа тренером Стефаном Ламбьелем. Уно, слова которого приводит Nikkan sports, добавил, что он приносит извинения за неудобства тем, кто ждал его участия в Турнире четырех континентов.

Напомним, в текущем сезоне Шома Уно одержал победу в чемпионате Японии, опередив Юзуру Ханю.

Отметим, Турнир четырех континентов будет проходить в корейском Сеуле с 4 по 9 февраля, а чемпионат мира состоится в Монреале с 16 по 22 марта.