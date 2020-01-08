Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев может стать футболистом китайского клуба.

Об этом сообщает журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV. По словам Суареса, Черышев получил предложение от одного из клубов Китая.

Отметим, в данный момент «Валенсия» находится в Саудовской Аравии, где состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании против мадридского «Реала». Игра пройдет 8 января и начнется в 22:00 по московскому времени.

Отметим, Денис Черышев является воспитанником академии мадридского «Реала», также он выступал за такие клубы, как «Севилья» и «Вильярреал». В России Черышев не играл ни за один клуб.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов поделился трансферным слухом по поводу интересов петербургского «Зенита». «Слышал слух, что Зенит может за 25 млн евро купить Черышева или не слух это?», — написал Сафонов в своем аккаунте в «Твиттере».