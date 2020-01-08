«Первый канал» отменил трансляцию ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Об этом сообщает Sport24. Отмечается, что показ был запланирован 8 января в 17:30 по московскому времени, но канал обновил сетку и будет транслировать в это время программы «Угадай мелодию» и «Кто хочет стать миллионером».

Отметим, шоу Татьяны Навкипроходило в Москве с 25 по 7 января.

Одну из главных ролей в спектакле исполняет олимпийская чемпионка Алина Загитова, она играет принцессу Лею. 13 декабря Загитова сообщила о том, что приостанавливает карьеру, в том числе, чтобы сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

Помимо Алины Загитовой в шоу принимают участие такие известные фигуристы, как Петр Чернышев, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.