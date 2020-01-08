В 2019 году популярность смешанных единоборств продолжила расти во многом благодаря россиянам, успешно выступающим UFC. Но помимо главного промоушена, в России появился интерес к фрик-боям, что тоже подняло популярность ММА в целом.

Хабиб победил Порье и сразится с Фергюсоном

Дагестанец ожидаемо и без особых проблем одолел Дастина Порье на UFC 242 в Абу-Даби и уже подписал контракт на новый бой, против Тони Фергюсона. Поединок должен пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но помня о том, что этот бой срывался уже несколько раз, не стоит быть на 100% уверенным, что он состоится.

Россия приняла еще два турнира UFC

В Петербурге и Москве прошли турниры UFC Fight Night, в обоих случаях главным боем должен был стать поединок с участием Александра Волкова, но в апреле тяжеловес снялся по состоянию здоровья, а в ноябре по той же причине не приехал в Москву его соперник, после замены которого бой перевели в статус соглавного. Турниры стали успешными по организации, но не по выступлениям наших бойцов: в Москве более половины россиян потерпели поражения. Теперь поклонники ММА в России ждут, когда в нашей стране проведут номерной турнир.

Дацик вышел на свободу, провел несколько боев и снова сел

Вячеслав Дацик освободился в феврале и до декабря успел подраться с блогером Тарасовым, бойцом Андреем Кирсановым и кикбоксером Жеромом Ле Баннером. Только Кирсанова он сумел победить, а 24 декабря был задержан за попытку незаконно пересечь границу России и Эстонии.

Емельяненко и Кокляев

Боксерский поединок стронгмена и бойца ММА обсуждали больше, чем бои Хабиба, но фрик-бои на то и фрик-бои, что спорта в них мало: как ни убеждал всех Кокляев, что усиленно готовится к драке с Емельяненко, Александр без особых усилий отправил его в нокаут еще в первом раунде. После боя Кокляев предложил бойцу реванш по правилам ММА, что выглядело совсем смешно. Зато рейтинги телеканала «Рен ТВ», который транслировал событие, были далеко не смешными.

Петр Ян и Забит Магомедшарипов приблизились к титульному бою

В 2019 году Ян провел три поединка все выиграл, а в последнем отправил в нокаут хай-киком легенду UFC Юрайю Фэйбера. Россиянин завершил год на третьем месте в рейтинге легчайшего веса, и теперь делает все, чтобы следующий бой провести против Генри Сехудо. Что касается Забита, на его счету два боя в прошедшем году, и оба он выиграл единогласным решением судей. Россиянина любят благодаря яркой манере ведения боя, но пока непонятно, когда он сможет подраться за титул, ведь только что Макс Холлоуэй сложил полномочия, уступив Александру Волкановски.