Петербургский «Зенит» в январе проведет товарищеский матч против австрийского «Ред Булл Зальцбург».

Об этом сообщается на официальном сайте австрийского клуба. Отмечается, что матч состоится в катарской Дохе 25 января.

Напомним, «Зенит» проведет первый зимний сбор в Катаре с 13 по 25 января, второй сбор петербуржцев состоится с 29 января по 10 февраля в Испании.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин и полузащитник Малком полетят вместе с командой на первый сбор в 2020 году в Катар. Также известно, что на 11-е и 12-е января, по данным портала, у команды запланирован медосмотр, после чего 13-го числа футболисты улетят в Катар на первый сбор зимнего перерыва. Сообщается, что какие-то футболисты «Зенита» прошли медосмотр в конце декабря.