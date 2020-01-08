«Ростов» разорвал контракт с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за пьянства футболиста.

Об этом сообщил источник, близкий к игроку. По словам источника, перед разрывом контракта исландец пропустил несколько тренировок и матчей, потому что он пил. Отмечается, что «Ростову» не понравилось такое поведение игрока.

«Думаю, у Сигурдссона большие проблемы с алкоголем. Перед уходом Рагнар извинился перед командой, тренерским штабом и игроками», — сказал источник, слова которого приводит Sport24.

Отметим, Рагнар Сигурдссон стал футболистом «Ростова» в начале 2018 года, когда перешел в российский клуб из «Фулхэма». За это время исландец провел 53 встречи за дончан. В текущем сезоне он сыграл за команду Карпина 13 матчей.