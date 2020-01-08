Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в молодежном хоккее.

По словам Ларионова, эта история длится уже много лет, и сейчас ФХР пытается сделать горячую линию, чтобы тренеры, судьи, руководители школ и родители хоккеистов могли обратиться и говорить о нарушениях. Ларионов отметил, что звонки есть, люди просят помочь.

«Мы пытаемся это все искоренить, чтобы у нас был более чистый спорт, чтобы мы не теряли таланты, которые сидят за бортом и не играют. В этом был мой посыл», – сказал Ларионов, слова которого приводит «Матч ТВ»

Напомним, после поражения молодежной сборной России в финале МЧМ от Канады Ларионов заявил, что в МХЛ и ВХЛ — «страшная коррупция». Он также отметил, что в КХЛ происходит засилье ветеранов.