Словацкий нападающий братиславского «Слована» Андраж Шпорар может стать футболистом одного из клубов российской премьер-лиги.

Об этом сообщает The Scotsman. Отмечается, что пока неизвестно, что в какую именно команду перейдет лучший бомбардир чемпионата Словакии. По информации источника, нападающий также попал в сферу интересов лиссабонского «Спортинга», шотландского «Селтика», английского «Бристоль Сити» и «Аль-Гарафы» из Саудовской Аравии.

Отметим, в нынешнем сезоне Андраж Шпорар провел 26 встреч в составе «Слована» во всех турнирах, отличился 20 забитыми мячами и сделал пять результативных передач.

По данным немецкого портала Transfermarkt, футболист оценивается в два с половиной миллиона евро.