Сборная России встретится с командой Аргентины в четвертьфинале турнира ATP Cup.

Соперник россиян определился после того, как в последний день группового этапа аргентинцы обыграли сборную Хорватии, заняли первое место в группе E и вышли в четвертьфинал.

Напомним, российская команда вышла в четвертьфинал турнира с первого места в группе, одержав победы над сборными Италии, США и Норвегии.

В последнем матче Теймураз Габашвили и Константин Кравчук одержали победу в двух сетах над представителям Норвегии Каспером Руудом и Виктором Дурасовичем. Встреча продолжалась один час и 29 минут. Также Даниил Медведев одержал победу в двух сетах над Каспером Руудом, а Карен Хачанов уверенно победил Виктора Дурасовича.