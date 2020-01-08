Бывший помощник тренера «Сочи» Роман Березовский возглавил армянский «Пюник».

Об этом сообщается в официальном Instagram клуба. Отмечается, что помогать специалисту будет бывший защитник пермского «Амкара» Роберт Арзуманян, который ранее работал главным селекционером «Пюника».

Отметим, Березовский ранее был помощником главного тренера «Сочи» Александра Точилина. После отставки Точилина и назначения Владимира Федотова Березовский покинул клуб.

Ранее сообщалось, что «Пюник» может пригласить Александра Григоряна, но спортивный директор армянского клуба Самвел Арустамян рассказал, что клуб из Еревана не заинтересован в сотрудничестве.

В данный момент «Пюник» занимает седьмое место с 20 очками в турнирной таблице чемпионата Армении и находится в зоне вылета.