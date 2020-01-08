Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга турнира АТР в Дохе одержал победу в двух сетах над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

Счет по сетам — 6:4, 6:2. Встреча продолжалась один час и десять минут. За это время Рублев совершил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Его соперник сделал один эйс, не допустил ни одной ошибки на подаче и реализовал одну ошибку из двух возможных.

Отметим, в четвертьфинале катарского турнира Рублев встретится с победителем матча между сербом Ласло Дьере и французом Пьер-Югом Эрбером.

Рублев ранее в первом круге парного турнира в Дохе вместе с Александром Бубликом проиграл Фрэнсису Тиафо и Станисласу Вавринке.