Генеральный директор турнира Saint Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о переговорах с Марией Шараповой.

По словам Медведева, в прошлом году SPb Ladies Trophy отметили как лучший в своей категории, поэтому сейчас организаторы готовятся усерднее . Медведев пообещал, что будет очень сильный состав участников.

«Как идут переговоры об участии в турнире Марии Шараповой? Мы находимся в процессе. Надеемся, что сделаем приятный сюрприз для болельщиков», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Шарапова получила wild card на турнир Australian Open.

Год назад голландская теннисистка Кики Бертенс в финале одиночного разряда турнира St. Petersburg Ladies Trophy одержала победу над хорваткой Донной Векич.