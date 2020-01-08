В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» дома потерпел поражение в овертайме от ярославского «Локомотива» со счетом 1:2.

В составе уфимцев единственную шайбу забросил Артем Сергеев с передачи Теему Хартикайнена на 33-й минуте. У ярославцев гол забил Антон Ландер с передачи Михаила Беляева на 51-й минуте встречи.

Победный гол на 23-й секунде овертайма забил Рушан Рафиков с передачи Стефана Да Косты.

После 44 матчей команда Николая Цулыгина идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 50 очков. Подопечные Александра Ардашева идут на той же позиции в Западной конференции, проведя на две игры больше и набрав 55 баллов.