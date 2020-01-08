Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Инфографика Nevasport

Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Инфографика Nevasport

В Оберхофе (Германия) состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону. Соревнования будут проходить в период с 9 по 12 января.

Открывать программу этапа будет женский спринт, он состоится 9 января. На следующий день аналогичную гонку пробегут мужчины. Затем, 11 января, состоятся две эстафеты — мужская и женская. Закрывать четвертый этап будут масс-старты, оба пройдут 12 января.

В состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Карим Халили.

В женскую команду включены Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Однако Юрлова-Перхт не сможет выступить в Оберхофе по причине болезни, её заменит Анастасия Поршнева.