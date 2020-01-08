Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января. Открывать программу соревнований будет женский спринт на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами. Гонка начнется в 16:30 по московскому времени.

Первый стартовый номер достался россиянке Светлане Мироновой. Под 23-м номером на дистанцию отправится Лариса Куклина, под 39-м — Кристина Резцова. Ирина Старых начнет гонку 55-й, Анастасия Поршнева — 97-й.

Напомним, Поршнева выступает в Оберхофе вместо Екатерины Юрловой-Перхт, которая пропускает четвертый этап Кубка мира по причине болезни.

Помимо спринтов, в Оберхофе состоятся эстафеты и масс-старты.