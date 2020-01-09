Российский теннисист Андрей Рублев сыграет в четвертьфинале турнира категории АТР 250 в Дохе (Катар), его соперником станет француз Пьер-Юг Эрбер. Матч состоится сегодня, 9 января. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Рублёв, посеянный на турнире под вторым номером, начал борьбу со второго круга. Накануне он в двух сетах обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина, матч закончился со счетом 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 10 минут. За это время Рублев совершил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Его соперник сделал один эйс, не допустил ни одной ошибки на подаче и реализовал один брейк из двух возможных.

Эрбер во втором круге встречался с сербом Ласло Дьере и одержал победу в двух партиях со счетом 6:1, 6:3. Француз располагается на 65-й строчке рейтинга АТР.