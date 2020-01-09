В Австралии продолжается командный теннисный турнир АТР Cup. Сегодня, 9 января, сборной России предстоит начать выступление в стадии плей-офф, соперником станет команда Аргентины.

Первым на корт выйдет Карен Хачанов, он сыграет с Гвидо Пельей, занимающим 25-е место в рейтинге АТР. Начало матча запланировано на 9:30 по московскому времени. После того, как спортсмены определят победителя, в борьбу вступят первая ракетка России Даниил Медведев и тринадцатая ракетка мира Диего Шварцман. Ориентировочное начало их встречи — 11:00 мск.

Затем Хачанову и Медведеву предстоит сыграть матч в парном разряде. Сборная Аргентины заявила на игру Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.

Напомним, сборная России вышла в плей-офф, обыграв Италию, Норвегию и США на групповом этапе турнира.