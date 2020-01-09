В матче полуфинала Суперкубка Испании «Валенсия» потерпела поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:3.

В составе «сливочных» по мячу забили Тони Кроос, который отличился прямым ударом с углового на 15-й минуте, Иско на 39-й минуте и Лука Модрич с передачи Луки Йовича на 65-й минуте.

Единственный гол «Валенсии» забил Дани Парехо на 92-й минуте с пенальти.

Отметим, российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 70-й минуте, заменив Кевина Гамейро.

Матч проходил на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде, Саудовская Аравия.

Второй полуфинал между мадридский «Атлетико» и каталонской «Барселоной» состоится 9 января в 22:00 по московскому времени. Финал пройдет 12-го числа.