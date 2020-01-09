В матче второго круга турнира WTA в Окленде американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу в трех сетах над соотечественницей Кристиной Макхейл.

Счет по сетам — 3:6, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась два часа и две минуты. За это время Серена Уильямс совершила пять подач навылет, одну ошибку на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. Ее соперница подала пять эйсов, три раза совершила двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

В четвертьфинале новозеландского турнира Уильямс встретится с немкой Лаурой Зигемунд, которая ранее одержала победу в трех сетах над 15-летней американкой Кори Гауфф.

Отметим, ранее Уильямс уверенно победила итальянку Камилу Джорджи — 6:3, 6:2.