Экс-футболист сборной Италии Фабрицио Микколи получил срок в три с половиной года тюремного заключения за вымогательство.

Об этом сообщает La Gazzeta dello Sport. По информации источника, апелляционный суд оставил без изменений изначальное решение, вынесенное осенью 2017 года, и признал законными требования прокурора. Отмечается, следствие смогло доказать, что итальянский игрок в 2010 году попросил членов мафиозного клана помочь ему вернуть долг на сумму 12 тысяч евро. При этом методы, которые применялись, чтобы вернуть средства, признали незаконными, что стало отягчающим обстоятельством.

Напомним, Фабрицио Микколи объявил о завершении профессиональной карьеры в конце 2015 года. Итальянский футболист представлял такие клубы, как «Фиорентина», «Бенфика», Палермо» и «Лечче». Кроме того, Микколи выступал в составе сборной Италии, где сыграл десять матчей и отметился двумя мячами.