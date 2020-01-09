Капитан сборной России Марат Сафин поделился ожиданиями от противостояния национальной команды против Аргентины в четвертьфинале ATP Cup.

По словам Сафина, он очень уверен в себе и верит в команду. Сафин считает, что теннисисты знают, что им делать на корте, и для ребят было важно выиграть как можно больше матчей.

Сафин, слова которого приводит пресс-служба турнира, добавил, что игроки достаточно готовы к тому, чтобы хорошо выступить на заключительном этапе.

Напомним, Россия встретится с Аргентиной в четвертьфинале АТР Cup. Первый матч пройдет между Кареном Хачановым и и Гидо Пельей, затем Даниил Медведев встретится с Диего Шварцманом. Обе встречи состоятся 9 января.

Напомним, сборная России вышла в плей-офф, обыграв Италию, Норвегию и США на групповом этапе турнира.