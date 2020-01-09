Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, как над ним пошутил одноклубник и соотечественник Артемий Панарин после дебюта в НХЛ.

По словам Шестеркина, у них с Панариным была пара шуточек, которые нападающий запустил их еще до матча.

«А после игры подъехал и спросил: «Ну, где твоя Rexona?». В том смысле, что я так пропотел, что теперь мне потребуется дезодорант», — сказал Шестеркин, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» дома одержал победу над «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:3. Дебютный матч в НХЛ провел российский вратарь Игорь Шестеркин, выступавший в составе «Нью-Йорка». Россиянин отразил 29 бросков из 32 и стал пятым вратарем за последние 40 лет в истории «Рейнджерс», выигравшим дебютную встречу.