В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» дома потерпели поражение от «Даллас Старз» со счетом 1:2.

В составе гостей по шайбе забросили Джейми Бенн в большинстве с передач Тайлера Сегина и Эсы Линделля на 35-й минуте и Блейк Комо с передач Эсы Линделля и Эндрю Коглиано на 36-й минуте. У хозяев единственным голом отличился Анже Копитар с передач Тайлера Тоффоли и Алекса Иафалло на 3-й минуте встречи.

Отметим, российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 30 бросков соперника из 31.

После 43 матчей «Даллас» идет на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в активе 54 очка. У «Лос-Анджелеса» 39 баллов после 45 встреч, команда располагается на последнем месте Запада.