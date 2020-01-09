Американский чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо не будет проводить поединок против российского бойца Петра Яна.

Об этом рассказал тренер Сехудо Эрик Альбаррасин.

По словам Альбаррасина, слова которого приводит ТАСС, Сехудо не станет драться с Яном, потому что планирует поединок против Жозе Алду.

Петр Ян ранее много раз вызывал Сехудо на бой. Россиянин активизировался после того, как на турнире UFC 245 одержал победу над американцем Юрайей Фэйбером.

Напомним, Сехудо ранее отказался от чемпионского пояса UFC в наилегчайшем весе, оставив себе пояс в легчайшей категории.

В карьере американца было 17 поединков в ММА, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения. У Яна — на один бой меньше, он 14 раз побеждал и лишь один раз проигрывал.