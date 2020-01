В парке Горького состоялся мастер-класс российской фигуристки Евгении Медведевой, который привлек внимание многих фанатов спортсменки.

Мастер-класс состоялся в среду, 8 января. Ранее Медведева выступила в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз», которое проходило с 30 декабря по 7 января.

Evgenia teaching little kids how to skate during her master class ✨ 📷 samoletdevelopment pic.twitter.com/zIy1LYBlgH

— MedvedevaNation (@MedvedevaNation) January 8, 2020