В парке Горького состоялся мастер-класс российской фигуристки Евгении Медведевой, который привлек внимание многих фанатов спортсменки.

Мастер-класс состоялся в среду, 8 января. Ранее Медведева выступила в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз», которое проходило с 30 декабря по 7 января.

Evgenia teaching little kids how to skate during her master class ✨ 📷 samoletdevelopment pic.twitter.com/zIy1LYBlgH — MedvedevaNation (@MedvedevaNation) January 8, 2020

Zhenya during her figure skating master class 💙

📷 samoletdevelopment pic.twitter.com/wnV5XvZCRu — MedvedevaNation (@MedvedevaNation) January 8, 2020

Стоит отметить, что Медведева исполняла свою роль в новых, ещё не обкатанных коньках, так как её ботинки сломались во время чемпионата России. Это произошло на официальной тренировке перед короткой программой. Медведева смогла выйти в них на прокат, но снялась с произвольной программе, так как исполнение прыжков оказалось рискованным и опасным для здоровья.

Перед серией показов ледового шоу Медведева объяснила, что будет выступать в новых коньках, поэтому в первые дни придется обойтись без прыжков.