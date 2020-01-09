Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отправится на зимние подготовительные сборы с казанским «Рубином».

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online», который ссылается на источник в казанском клубе.

Напомним, несколько дней назад Тарасов был высмеян общественностью, когда перепутал матчи финалов молодежного чемпионата мира. Футболист опубликовал фото трансляции ретро-матча 2011 года, сопроводив фотографию словами поддержки хоккеистов. Позже Тарасов объяснил казус тем, что такой поступок стал наказанием для него за проигрыш в настольной игре.

Кроме того, недавно футболист рассказал, что его жена Анастасия Костенко беременна второй дочерью.

Отметим, первая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась летом 2018 года, девочку назвали Миланой.