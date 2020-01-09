Сборная России повела в счёте в четвертьфинальном матче на ATP Cup против команды Аргентины: российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах выиграл Гвидо Пелью со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Поединок длился один час 39 минут.

Хачанов семь раз подавал на вылет, совершил одну двойную ошибку, а также реализовал три из пяти брейк-пойнтов. На счету аргентинца три эйса, четыре двойных ошибки и один брейк-пойнт.

Во второй встрече противостояния Даниил Медведев встретится с Диего Шварцманом. Если россиянин возьмет верх над своим соперником, то сборная России гарантирует себе место в следующей стадии турнира. В полуфинале победитель матча Россия-Аргентина встретится с сильнейшим пары Сербия-Канада.

Турнир ATP Cup проходит впервые. Местом проведения соревнований выбраны три австралийских города: Брисбен, Перт и Сидней. Финальный поединок первенства состоится 12 января.