Второй матч Россия-Аргентина четвертьфинала на ATP Cup стартовал. Российский теннисист Даниил Медведев будет бороться с Диего Шварцманом.

Мало вероятно, что пятая ракетка мира уступит своему аргентинскому оппоненту, поэтому до начала встречи никто не верил в победу Шварцмана. В случае победы Медведева, Россия гарантирует себе выход в полуфинал турнира и будет бороться за выход в финал с победителем пары Сербия-Канада.

В первой части противостояния Карен Хачанов по итогам двух сетов оказался сильнее Гвидо Пельи: поединок длился один час 39 минут и закончился победой россиянина со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

Напомним, сборная России пробилась в четвертьфинал турнира заняв первое место в группе D, где оказалась сильнее команды из Италии, Норвегии и США.