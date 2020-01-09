Как сообщает пресс-служба армейской команды, вратарь Ярослав Аскаров, защитник Данила Галенюк, а также нападающие Василий Подколзин, Иван Морозов и Кирилл Марченко вернулись в расположение СКА и приступили к тренировкам с основным составом.

Отметим, все перечисленные хоккеисты, кроме Аскарова, провели на молодежном чемпионате мира по семь игр, голкипер сыграл на две встречи меньше.

Напомним, сборная России под руководством Валерия Брагина завоевала серебряные медали молодежного чемпионата мира, который начался 26 декабря 2019 года и завершился 5 января 2020 года.

Следующий матч СКА состоится 12 января, когда армейцы в Петербурге примут московское «Динамо».