Испанский нападающий Рауль Де Томас перешел из лиссабонской «Бенфики» в каталонский «Эспаньол».

Об этом сообщает официальный сайт испанцев. Таким образом, «Эспаньол» закрыл позицию форварда, на которую ранее по слухам претендовал нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов.

Ранее сообщалось, что Де Томас является более приоритетным кандидатом, и только в случае неудачи по сделке с испанским игроком начнётся работа по Смолову.

После 19-ти туров испанской Ла Лиги «Эспаньол» занимает последнюю 20-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе лишь 11 очков.

В нынешнем сезоне Де Томас провел в составе «Бенфики» 13 матчей во всех турнирах и отличился двумя забитыми голами. Смолов сыграл за «Локомотив» в 19 матчах и забил в них три мяча.