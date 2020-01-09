Голкипер молодёжной сборной России по хоккею Амир Мифтахов прокомментировал игру российской команды в финальном матче МЧМ-2020 против команды Канады. Напомним, Россия проиграла финальную схватку своему сопернику со счётом 4:3.

Мифтахов не считает причиной поражения усталость или расслабленность: команда билась до конца, а в матче победил сильнейший.

«Расслабились при 3:1? Ни в коем случае. Ты не мужик, если подумал, что всё кончено. Канадцы же продолжали играть, проигрывая 1:3, и в итоге отыгрались. Шведы то же самое сделали в полуфинале», — цитируют Мифтахова «Известия».

По мнению голкипера Ак Барса, неудача в главном матче турнира скрывается в ненужных удалениях, а также в большей доле везения соперников.

«Наверное, лишние удаления чуть-чуть перевернули игру, дали Канаде возможность взять инициативу. Может быть, просто удача им улыбнулась — как с их вторым голом, когда на пятаке удалось хорошо поймать отскок», — сказал Мифтахов.

Сборная России в главном матче молодёжного чемпионата мира не смогла удержать преимущество и проиграла канадцам со счётом 4:3. Канаде удалось дважды отыграться и завоевать золото турнира. Третье место досталось Швеции, которая в матче за бронзовые медали переиграла Финляндию (3:2).