Нападающий французского «Метца» Хабиб Диалло может стать футболистом лондонского «Челси».

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, руководство лондонцев сделало предложение по сенегальскому форварду. Отмечается, что «Челси» готов отдать за Диалло 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что основной целью команды Фрэнка Лэмпарда является нападающий московского ЦСКА Федор Чалов. СМИ писали, что после блокировки французским «Лионом» трансфера Муссы Дембеле «Челси» был вынужден переключиться на альтернативные варианты. В планах у главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда была покупка форварда на смену основному нападающему команды Тэмми Абрахаму.

Отметим, в текущем сезоне французской Лиги 1 Хабиб Диалло провел 19 матчей, в которых отличился десятью забитыми голами и отдал одну результативную передачу.