UFC на своем официальном сайте сообщил дату и время пресс-конференции ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне.

Пресс-конференция, предваряющая поединок бойцов на турнире UFC 246, состоится 16 января в 4:00 по московскому времени.

Напомним, бой между Дональдом Серроне и Конором Макгрегором состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Ранее UFC презентовал промо-ролик к первому бою ирландца Конора Макгрегора после возвращения в октагон.

Отметим, в России бой Конора Макгрегора против Дональда Серроне в прямом эфире покажут по телеканалу РЕН ТВ.

Ранее Конор Макгрегор выходил в октагон в 2018 году, на турнире UFC 229 он досрочно проиграл чемпиону UFC в легком весе, россиянину Хабибу Нурмагомедову, а затем на полгода был дисквалифицирован за птасовку после боя.