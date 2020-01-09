Российский легионер «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин включён в сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея, сообщается на официальном сайте организации.

За последние 10 лет Малкин дважды становился победителем чемпионата мира в составе сборной России (2012,2014), в 2010-м и 2015-м — завоевал серебряные медали чемпионата. На чемпионате мира 2010-го года стал самым результативным игроком турнира, забросил 11 шайб и сделав 8 результативных передач.

Помимо Малкина в состав сборной вошли: финский голкипер из Финляндии Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»), канадцы Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») и Ши Уэбер («Монреаль Канадиенс») — лучшие защитники десятилетия. Лучшими нападающими признаны: Сидни Кросби (Канада, «Питтсбург Пингвинз») и Вильям Нюландер (Швеция, «Торонто Мэйпл Лифс»).