До конца недели WADA уведомит Спортивный арбитражный суд о несогласии российской стороны с санкциями за манипуляции в Московской лаборатории.

Об этом сообщает AFP. По словам источника агентства, WADA должно отправить запрос в CAS до конца недели.

Напомним, Россия была отстранена от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Чистые российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна. Россия не согласилась с решением и подала апелляцию.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что отправил в WADA решение о несогласии с вердиктом в отношении России. РУСАДА было лишено статуса соответствия в связи с тем, что в данных московской базы были обнаружены изменения.