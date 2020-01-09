Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о суевериях во время турниров.

По словам Рублева, он суеверный, хотя понимает, что это глупость, но считает это ложью самому себе, которая придает псевдоуверенности. Теннисист рассказал, что в Москве он всю неделю ужинал в ресторане только пиццей и шашлыком. Кроме того, у россиянина было четыре новых комплекта формы, но играл он только в одном.

«Я понимаю, конечно, что это глупость, но я так делал раньше и делаю сейчас. И, видимо, буду делать, хоть и пытаюсь избавиться», — сказал Рублев, слова которого приводит Sports.ru.

Напомним, в финале Кубка Кремля 20 октября Андрей Рублев одержал победу в двух сетах над представителем Франции Адрианом Маннарино. Встреча прошла на центральном корте ледового дворца «Крылатское» в Москве. Игра заняла один час и три минуты. Счет по сетам — 6:4, 6:0 в пользу Рублева.