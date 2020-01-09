Российский футбольный союз (РФС) огласил имя нового главы Департамента судейства, им стал венгерский арбитр Виктор Кашшаи.

Кошшои сменил на посту Александра Егорова, который занимал должность с мая 2018 года по декабрь 2019-го. В ноябре минувшего года РФС дал Егорову время на исправление ситуации с судейством в Российской Премьер-Лиге. 27 декабря стало известно, что специалист покинул свой пост.

Кашшаи в конце прошлого года завершил карьеру арбитра. В его послужном списке числится работа на финале Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в 2011 году. В том же году венгра признали лучшим арбитром в мире. Последним крупным турниром, на котором работал Кашшаи, стал чемпионат Европы 2016 года.

Напомним, работа Егорова подвергалась критике со стороны многих представителей российского футбола. Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал Александра Егорова негодяем, а также потребовал его отставки в грубой форме.