Казанский «Рубин» продолжает работать над усилением состава. Экс-игрок «Манчестер Сити» Вильфрид Бони в интервью The Atletic рассказал, что ему поступило предложение поиграть в России за «Рубин».

На данный момент игрок находится в статусе свободного агента. По словам Бони, решение переехать в Россию не будет принимать в одиночку, будет советоваться со своей семьей и агентом. Также нападающий сказал, что находится в дружеских отношениях с бывшим игроком ЦСКА — Сейду Думбия, который рассказывал ему о жизни в России.

«Не знаю, предпочту ли я отправиться в Турцию или в Россию, но это зависит не только от меня. Буду вместе с моим агентом и моей семьей решать, какой вариант мы считаем лучшим», — сказал футболист.

31-летний ивуариец с 2015-го по 2017-й год провёл в составе «Ман Сити». За горожан выступил в 36 матчах, отметившись шестью забитыми голами. Помимо «горожан» выступал в АПЛ за «Суонси» и «Сток Сити».