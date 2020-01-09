В Санкт-Петербурге состоится первая офлайн конференция Интерактивной школы английского языка Dragon-English. Она будет проходить 11 и 12 января 2020 года.

После шести лет работы школы перевоплощается в академию, а целью авторов проекта становится обновление самых важных для человека умений. В рамках конференции состоится практический тренинг по английскому произношению, который проведет ведущий педагог и методолог академии Анастасия Божок. Она расскажет о том, как обрести уверенность в общении на английском, а также устроит различные интерактивные тренинги для всех участников.

В число участников войдет доктор технических наук Антон Пашкевич, который является международным экспертом по вопросам экономики и бизнеса.В конференции также примут участие режиссер и руководитель проекта Слава Тимофеев и «архитектор и строитель» цифровой вселенной Dragon-English Олег Васютинский.

Более того, 11 января будет запущен проект SparkLife, который откроет доступ к одаренным наставникам по разным дисциплинам. Как сообщают организаторы, появятся Dragon-Физика, Dragon-Психология и другие предметы, которые можно будет осваивать по технологиям будущего.

Конференция будет проходить в гостинице «Охтинская». Посетить мероприятие смогут и жители других городов, так как проживание в гостинице войдет в стоимость билета.

График мероприятия

10.01 — 14:00-20:00 — открытая регистрация для участников (только для учеников школы);

11.01 — 12:00-20:00 — основное мероприятие, обед и кофе-брейки;

12.01 — 12:00-20:00 — основное мероприятие, обед и кофе-брейки;

13.01 — 17:00-21:00 — свободное общение на английском для желающих остаться еще на день (только для учеников школы;

14.01 — 17:00-21:00 — гостевой вечер для желающих пойти учиться в школу Dragon-English (только для учеников школы).