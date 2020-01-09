Белорусский нападающий Илья Шкурин официально стал игроком московского ЦСКА. О подписании контракта с футболистом сообщает пресс-служба армейского клуба. Соглашение будет рассчитано на 4,5 года.

«Добро пожаловать в ЦСКА», — гласит сообщение в «Инстаграме» столичной команды.

Информация о том, что Шкурин усилит состав российского клуба, появилась еще в декабре. Также известно, что что интерес к 20-летнему форварду также проявляли сразу несколько российских клубов — «Рубин», «Ростов», московские «Спартак» и «Динамо».

До перехода в ЦСКА Шкурин выступал за белорусский «Энергетик-БГУ», к которому он присоединился в начале 2019 года. Ранее, с 2016-го года, футболист защищал цвета «Витебска». В составе «Энергетика-БГУ» он отыграл 26 матчей чемпионата Белоруссии, в которых забил 19 голов. На данный момент Шкурин является лучшим бомбардиром турнира. Также в его активе семь результативных передач.