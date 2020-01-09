Сервисмен сборной России по биатлону Андрей Шатохин оценил состояние трассы в Оберхофе (Германия), где сегодня, 9 января, стартовал четвертый этап Кубка мира.

Шатохин сравнил условия с теми, что были во французском Анси, где из-за теплой погоды трасса находилась в ужасном состоянии. По его мнению, сейчас в Оберхофе примерно такая же ситуация.

«По структурам у нас все то же самое. У снега более покрупнее зерно, будем надеяться… По ощущениям здесь приятнее кататься, чем в Анси. Но трасса очень грязная», – заявил Шатохин в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, первой гонкой на четвертом этапе Кубка мира стал женский спринт на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами. Российские биатлонистки выступили неудачно и не попали в первую десятку.