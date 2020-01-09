Сборная России ни оставила ни единого шанса команде из Аргентины в четвертьфинале командного турнира ATP Cup. В парной встрече российские теннисисты Теймураз Габашвили и Константин Кравчук переиграли Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Таким образом общий счёт противостояния стал 3:0 в пользу российской команды.

В первом матче противостояния Карен Хачанов в двух сетах одолел Гвидо Пелью (2:6, 6:7 (4:7).Во втором поединке Даниил Медведев отдал один сет, но смог по итогу переиграть Диего Шварцмана (4:6, 6:4, 3:6).

Соперник российских теннисистов по полуфиналу определится завтра, 10 января во встрече Сербия-Канада.

На стадии группового этапа России не было равных в квартете группы D. Российские теннисисты закрыли группу на первом месте, обойдя команды из Норвегии, Италии и США.