В Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка на 7,5 километров, которая состоялась в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Победу одержала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн.

Она преодолела дистанцию за 22:04,9 минуты, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. На второй строчке расположилась представительница Германии Дениз Херманн, отставшая от лидера на 33 секунды из-за одного штрафного круга. Замкнула тройку лидеров француженка Жюлия Симон, с одним промахом она проиграла норвежке 47,4 секунды.

Россию представляли пять спортсменок, все они расположились за пределами первой десятки. Лучшей стала Светлана Миронова, финишировавшая 19-й с двумя промахами. Анастасия Поршнева заняла 26-е место, Лариса Куклина — 29-е, Кристина Резцова — 49-е, Ирина Старых — 70-е.